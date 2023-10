Marataízes: urbanização de orla é iniciada em Lagoa Funda

Foram iniciadas as obras de urbanização da orla de Lagoa Funda, em Marataízes. De acordo com comunicado feito pela prefeitura, nesta sexta-feira (20), a requalificação do espaço representa um momento de grande realização para a comunidade local.

“Os investimentos vão garantir ampliação da estrutura de contenção da maré, pavimentação da avenida Beira Mar, rampas de acesso à praia com acessibilidade e construção de calçadão para caminhadas e atividades físicas”, explica a administração municipal por meio do instagram.