Michelle Bolsonaro participa de encontro político com mulheres no ES

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estará no Espírito Santo no dia 11 de novembro. De acordo com o Diretório Estadual do Partido Liberal (PL), a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcará em terras capixabas para cumprir uma agenda do PL Mulher.

O evento deve acontecer em Vitória. O horário e o local ainda não foram divulgados. O encontro tem como objetivo debater a importância da participação da mulher na política, principalmente nas eleições de 2024.