Mobilização nacional de combate à violência contra pessoa idosa no ES

O Espírito Santo participa, ao longo do mês de outubro, da Operação Virtude, deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de combater todos os tipos de violência contra a pessoa idosa. No Estado, a Operação é comandada pela Gerência de Operações Integradas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Geop/Sesp) e realizada em conjunto pelas Polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) do Espírito Santo.

A Operação Virtude teve início nesta segunda-feira (02), com visitas em centros de convivência para idosos em Vitória, Nova Venécia e Jaguaré. O trabalho a ser desenvolvido no Estado prevê ações de repressão, mas, especialmente, de prevenção e orientação do público-alvo na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior.

“Com foco nas ações de âmbito nacional, estabelecemos com as polícias Civil e Militar coordenadores para as Operações Nacionais de Grupos Vulneráveis. Na Polícia Civil, contamos com a delegada Claudia Dematté como coordenadora. Na Polícia Militar, o coordenador é o major Coutinho. Desta forma, mantemos a mesma integração que já alcançou êxito em outras ações do Ministério da Justiça”, destacou o gerente de Operações Integradas da Sesp, coronel Sebastião Biato Filho

Na Grande Vitória, a Operação Virtude conta com a participação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI). No interior, a mobilização é das Delegacias Especializadas de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) e dos Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher (NEAMs).