Morre Matteo, um dos sêxtuplos capixabas que estava em estado grave

Na tarde desta sexta-feira (6), morreu Matteo Sopoletti Klitzke Costa, um dos sêxtuplos capixabas que estava em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Os seis bebês nasceram na tarde do último domingo (1°).

A notícia foi confirmada nas redes sociais da família: “Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração”, diz a postagem.

Os outros cinco bebês, Theo, Lucca, Henry, Eloá e Maytê, seguirão internados na Utin pelos próximos meses. Não é possível determinar quando os bebês terão alta. Os irmãos podem ser liberados para casa em datas diferentes, à medida que ganharem peso. A mãe, Quézia Romualdo, já recebeu alta hospitalar.

Eles vieram ao mundo no último domingo (1°), em um parto rápido e realizado dentro das expectativas da equipe médica. O maior bebê nasceu com 1,03 kg e o menor com 635 gramas, enquanto os demais têm peso acima de 800 gramas.