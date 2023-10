Motoristas passam a contar com carregadores elétricos na BR-101

A partir de agora, seis bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-101/ES/BA estão equipadas com carregadores de carros elétricos e híbridos. O comunicado foi feito pela Concessionária Eco-101, nesta quinta-feira (19).

A parceria, entre o Grupo Eco Rodovias e a montadora, está alinhada aos objetivos ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) da empresa, que investe em diversos projetos para reduzir emissões de carbono, dando um passo significativo em direção a um futuro mais limpo e eficiente!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.