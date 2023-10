MP-ES recomenda ajustes em verba para festa em Iúna

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, firmou dois Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com o município de Iúna, com o objetivo de garantir estrutura adequada e segurança para os quatro dias da Festa de Emancipação Política de Iúna e para limitar os gastos a serem efetuados pela administração, a partir de 2024, com a realização de festas e eventos. A assinatura decorre de procedimento instaurado pelo MPES para fiscalizar as festividades custeadas com recursos públicos.

Pelo primeiro TAC, o município fica comprometido a não gastar valores exorbitantes nos eventos e festas a serem propostos, tendo como referência o Calendário Oficial de Eventos a ser elaborado e publicado, e como limite de gasto anual máximo de 1,50% da Lei Orçamentária Anual. Devem ser excluídos desse valor os recursos captados junto a patrocinadores ou provenientes de eventuais repasses.

A administração municipal também assumiu o compromisso de limitar os gastos com eventos e festas, sendo permitido, dentro do poder discricionário da administração, realizar eventuais remanejamentos, de acordo com a realização dos eventos. Para tanto, deve ser respeitado o Calendário Oficial de Eventos e a limitação ao percentual previsto.

O TAC estabelece que o município de Iúna terá de prestar contas trimestralmente dos gastos com eventos e festas, e deverá enviar as prestações de contas ao Ministério Público. As prestações serão anexadas ao procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento do termo de compromisso.

Polícia

O outro Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a participação do Comando da Polícia Militar, tem o objetivo de garantir a estrutura adequada e segurança para os quatro dias da Festa de Emancipação Política de Iúna deste ano. O município deverá cumprir diversas medidas, necessárias para garantir a segurança dos cidadãos, além de assegurar a mobilidade urbana na região.

A Festa de Emancipação Política de Iúna teve início, nesta quinta-feira (19), e promotor de Justiça do MPES Antonio Carlos Gomes Silva Junior, responsável pela assinatura e acompanhamento dos TACs, vistoriou o local com o comando da Polícia Militar.

Além dos dois TACs, o MPES instaurou procedimento preparatório para tratar dos investimentos na área de educação e a ampliação do número de vagas de creche, em Iúna. O município assumiu compromisso de eliminar as filas de espera até o próximo dia 31 de outubro de 2023. O Ministério Público também irá acompanhar a execução do cronograma de reformas das escolas municipais.