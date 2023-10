Mulher morre após cair de cavalo em cidade do Espírito Santo

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após cair do cavalo na noite do último domingo (29), no bairro Central Carapina, na Serra, no Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para prestar apoio a uma equipe do Samu em uma ocorrência da morte de uma mulher em via pública.

No local, um homem se apresentou como testemunha do fato. Ele disse que estava passando de moto, acompanhando um grupo de amigos que retornavam de um passeio a cavalo. Em certo momento, o animal que a vítima estava disparou no morro e a mulher desequilibrou, vindo a cair no chão.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.