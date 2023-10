Muniz Freire: mãe entrega filho para a polícia após roubo de moto

Uma mãe entregou o filho para a polícia, após ele ter aparecido em casa com uma moto roubada, neste domingo (1), no município de Muniz Freire.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), os policiais foram acionados por um homem que relatou ter sido vítima de roubo. A vítima contou que na madrugada, por volta das 3h30, deu carona, de moto, a um homem sentido a Muniz Freire e que na estrada o garupa o fez parar a motocicleta e com uma arma de fogo anunciou o roubo, colocando a pistola na cintura da vítima.

“O suspeito pediu o documento do veículo, porém o motociclista informou que não estava consigo e saiu correndo. O indivíduo então saiu conduzindo a moto sentido a Muniz Freire”, disse a PM por meio de nota.

Os militares realizaram o patrulhamento pela cidade tentando localizar o suspeito e a moto, porém sem sucesso. No decorrer do serviço, os policiais encontraram a mãe do suspeito e ela disse que o filho saiu de casa com destino a Vieira Machado, onde aconteceria uma festa.

“Ele teria retornado às 7h, mas a genitora não viu se o filho chegou a pé ou de motocicleta. Ela também não soube dizer se no momento ele estava em casa. A mulher foi informada do ocorrido pelos policiais que, continuaram o policiamento. Minutos depois, ela fez contato com os militares dizendo que encontrou a moto na rua acima da residência onde mora”, explicou a PM.

Uma guarnição foi ao local e conduziu o veículo, empurrando-o, até a casa da moradora, que autorizou a entrada dos policiais. Segundo a mulher, ao questionar o filho sobre a motocicleta, ele disse que não sabia de nenhum veículo, mas depois mudou a versão, entregando a chave a mãe e dizendo que um homem teria autorizado ele a ir de moto para Muniz Freire.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 22 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por roubo, sendo encaminhado ao sistema prisional.

As informações ainda apontam que o jovem portava uma arma falsa, que também foi apreendida pelas autoridades policiais.