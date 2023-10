No mesmo lugar: caminhão que tombou nesta sexta (6) continua no local

Um caminhão que transportava cimento e tombou na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 7h, no Km 164, da Rodovia do Contorno, em Santa Rosa, ainda não foi retirado.

Com o acidente, o motorista teve ferimentos em um dos braços e precisou ser socorrido pelo Samu para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia a matéria completa: Caminhão que transportava cimento tomba na ES 164, em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.