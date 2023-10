Notaer apoia buscas por criminosos em fuga no Espírito Santo

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo, foi acionada, neste sábado (14), para auxiliar policiais militares em uma busca por criminosos que estavam em fuga em uma região de mata fechada, em Cariacica.

“Na tarde de hoje o HARPIA deu apoio ao 7° Batalhão da Polícia Militar em Campo Belo, quando quatro indivíduos de moto, portando arma longa, foram interceptados pelas guarnições”, explicou o Noater.

Na operação, um dos suspeitos foi localizado pela aeronave e capturado pelos policiais em solo.

