Operação da polícia apreende adolescentes, drogas e dinheiro no Espírito Santo

Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam adolescentes, drogas e dinheiro em Guarapari nesse fim de semana. Um homem de 36 anos foi detido por ter mandado de prisão em aberto.

No domingo (8), uma equipe de policiais da Força Tática da Unidade, receberam informações de que um indivíduo estaria escondendo entorpecentes em um bar, no bairro Portal Club. Os militares foram ao local indicado e avistaram o suspeito em flagrante de tráfico de drogas. Ele foi abordado e nas buscas foi localizada a quantidade de 1.243 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, um invólucro contendo uma substância desconhecida e R$ 195,00. O suspeito de 17 anos foi apreendido também no sábado (07), pela prática do mesmo ato infracional.

Já na madrugada de sábado (7), policiais que patrulhavam o bairro Kubitschek localizaram uma sacola contendo 83 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e diversos pinos preparados para serem embalados. Ninguém foi detido.

Na tarde do sábado, militares apreenderam dois adolescentes, de 14 e 17 anos, em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os militares foram acionados por um militar de folga após flagrar o adolescente de 14 anos em um terreno baldio escondendo entorpecentes, no bairro Santa Rosa. Durante as buscas foi localizada uma sacola com 11 buchas de maconha, 14 pedras de crack e R$ 598,75.

O adolescente de 17 anos foi localizado escondido no terreno ao lado. Com ele, foram encontradas cinco buchas de maconha, cinco pedaços maiores da mesma droga e a quantia de R$ 70,00. Ainda nas buscas no terreno foram encontradas 19 buchas de maconha, 14 pedras de crack e a quantia de R$ 482,75. O mesmo adolescente já havia sido apreendido no dia 31 de agosto no mesmo ponto de tráfico.

Ainda no sábado, um indivíduo de 36 anos foi detido no bairro Aeroporto com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Na noite do sábado (7), uma equipe de policiais recebeu a denúncia de que um indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico estaria utilizando uma residência no bairro Kubitschek para estocagem e distribuição de entorpecentes. Com as informações passadas, os militares foram ao local e visualizaram um suspeito saindo do imóvel em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e nas buscas foram localizados 500 pinos e duas porções grandes de cocaína, 17 buchas de maconha, duas pedras médias de crack, uma balança de precisão, R$ 407,00, além de uma televisão produto de furto.

Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram apresentados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.