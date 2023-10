Otimismo do consumidor do ES cresce em setembro e supera média nacional

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo avançou pela quarta vez consecutiva em setembro. O crescimento foi de 2,3% na passagem de agosto para setembro, registrando 108,8 pontos, superando a média nacional novamente (que foi de 102,6 pontos). Em relação ao mesmo mês de 2022, apresentou alta de 32,1%. Com o resultado de setembro, o indicador avançou no nível de satisfação (acima de 100 pontos).

Os números constam no levantamento analisado pela Fecomércio-ES com base nos dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação mensal, todos os sete subíndices apresentaram variações positivas, com destaque para momento para duráveis (+5,8%) e perspectivas profissionais (+5,1%). Os outros são: emprego atual (+2%), renda atual (+1,6%), perspectivas de consumo (+1,3%), nível de consumo atual (+1,2%) e compra a prazo (+0,5%). Em relação a setembro do ano passado, todos os subíndices obtiveram avanços.

O segundo semestre já movimenta o comércio de bens e serviços e concentra datas importantes para as vendas. Na avaliação da Fecomércio-ES, são vários os fatores que estão contribuindo para fornecer melhores condições de consumo como o controle da inflação, a queda nos juros, a disponibilização de benefícios de renda e os mutirões de renegociação de dívidas.

Além disso, o mercado de trabalho formal, mesmo que em menor ritmo, vem mostrando resultados positivos e tem dado mais segurança para a intenção de compra.

Brasil

A ICF apurada para o Brasil marcou 102,6 pontos, ficando estável em relação ao mês anterior. Em comparação com o mesmo mês de 2022 mostrou alta de 21,5%. Enquanto o indicador do Brasil retomou ao patamar de satisfação em 2023 somente em agosto, o do Espírito Santo está nesse nível desde junho.

Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC), representando 137 mil empresas, que respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e empregam 719 mil pessoas. O Sistema Fecomércio-ES atende todo o Espírito Santo, seja por meio das suas 31 unidades em mais 15 municípios ou das ações itinerantes. Representa 22 sindicatos empresariais e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo.