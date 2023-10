Outubro Rosa: ação leva serviços ao bairro Vila Rica

Nesta quinta-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará uma grande ação alusiva à campanha do Outubro Rosa no Vila Rica, por meio da Unidade Básica do bairro. Na ocasião, serão oferecidos diversos serviços públicos gratuitos para a população.

Das 8h às 12h, na quadra da associação de moradores do bairro, que apoia ação, o público poderá solicitar pedidos de mamografia, agendar exames preventivos, realizar testes rápidos para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), aferir pressão arterial e glicemia capilar, se vacinar contra diversas doenças e obter orientações nutricionais e odontológicas.

A ação também contará com as participações da Sala do Empreendedor, oferecendo consultas e orientações voltadas para microempreendedores individuais, do Procon do Município, atendendo e orientando consumidores, além da unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), com a oferta de serviços relacionados a impostos municipais, como o IPTU.

“Será uma grande ação para reforçamos a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama, que apresenta grandes chances de cura se detectado precocemente. Convidamos todos a estarem conosco no bairro Vila Rica”, frisa Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.

Serviço

Evento: Ação Outubro Rosa no bairro Vila Rica

Quando: Quinta-feira (19)

Onde: Quadra da associação de moradores do bairro, rua Professor José Humberto Grilo

Horário: 18h às 12h

Mais ações do Outubro Rosa

A Prefeitura de Cachoeiro está mobilizando as unidades de saúde do município com ações alusivas ao Outubro Rosa. Palestras, rodas de conversa, solicitação de exames e outras atividades integram a programação da campanha. Confira abaixo o cronograma desta semana.

19 de outubro (quinta-feira)

CRAS Village da Luz – 08h30 – Palestras “A Prevenção E A Conscientização É Um Ato De Amor Com Você”.

Espaço da Escola Valdy Freitas (b. Paraíso) – 19h – Aulão de Dança Mix.

20 de outubro (sexta-feira)

CRAS Aeroporto – 9h – Palestras “Alimentação e Prevenção ao Câncer de Mama” e “Outubro Rosa: Alerta ao cuidado e a Conscientização pelo SUS”.

ESF Córrego dos Monos – às 08:00h – Palestra e roda de conversa, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, realização de testes rápidos de IST’s e cafe da manhã.

21 de outubro (sábado)

ESF Gilson Carone – 9h às 16h – No Conjunto Residencial Otílio Roncete – Palestra sobre a importância da realização do autoexame da mama e do exame preventivo, na prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Solicitação de pedido de mamografia e exames laboratoriais de rotina, realização de testes rápidos de IST’s e aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

ESF Village da luz – 8h – Coleta de preventivos e palestras sobre câncer de mama e colo uterino.ESF Aquibadan – 7h às 12h – Café da manhã, solicitação de pedido de mamografia, coleta de preventivo, realização de testes rápidos de IST’s, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e vacinação.