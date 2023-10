Pedreiro que havia desaparecido em Córrego dos Monos é encontrado

O pedreiro Elizangelo, morador de Jerônimo Monteiro, que havia desparecido na tarde do último dia 19 de outubro, em Córrego dos Monos, no Sul do Espírito Santo, foi encontrado.

O irmão do Elizangelo, Erielton, entrou em contato com a nossa reportagem informando que seu irmão foi encontrado na tarde desta quinta-feira (26), no Centro Pop em Campos dos Goytacazes, município do Estado do Rio de Janeiro.

Ele nos informou que o irmão está bem e agradece a rede de apoio de todos que compartilharam a publicação para encontrar o Elizangelo.

Elizangelo havia desaparecido em Córrego dos Monos no último dia 19 de outubro e quando estava no trabalho, saiu no horário do almoço e, depois disso, nunca mais foi visto.