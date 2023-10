PF intercepta envelope e apreende R$ 11 mil em notas falsas no ES

Na tarde da segunda-feira (16), em ação conjunta com o Setor de Inteligência dos Correios, a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal realizou a interceptação da remessa de sete envelopes contento várias cédulas falsas.

As cédulas com valores nominais de R$ 100,00 e R$ 200,00, totalizaram R$ 11.000,00 em notas falsas.

De acordo com a PF, a interceptação ocorreu em uma agência dos CORREIOS, em Cariacica, e o material postado tinha como destinatários moradores de outros estados brasileiros.

A Polícia Federal continuará as investigações para identificar os criminosos que participaram da confecção e da distribuição das notas falsas.

A pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de três a 12 anos e pagamento de multa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.