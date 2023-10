PM apreende mais de mil pedras de crack, loló e pinos de cocaína no ES

Policiais militares da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) apreenderam mais de mil pedras de crack, frascos de loló e pinos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Industrial, em Viana. Um homem de 20 anos foi preso.

De acordo com informações da PM, durante o policiamento realizado no bairro, os militares receberam a informação de que uma residência estaria funcionando como depósito de drogas e que na casa ao lado estaria um indivíduo armado fazendo a segurança do material ilícito.

Após chegarem ao local, a equipe realizou um cerco tático e visualizou o indivíduo saindo e jogando uma pistola com dois carregadores. Diante do flagrante, a equipe entrou nas residências e, na primeira delas, foram apreendidas 1.640 pedras de crack, além de 97 frascos de loló, 84 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Em ato contínuo, a equipe prosseguiu para a segunda residência onde estava o homem de 20 anos. Ao lado dele, foram encontradas três buchas de maconha, além de um aparelho celular. No local que foi visualizado o suspeito dispensar uma arma de fogo, os militares apreenderam uma pistola 9mm, com 15 munições e um carregador alongado com capacidade de 30 munições.

O homem foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram entregues os materiais apreendidos.