PM cumpre mandado judicial e apreende drogas em Irupi

Na última quarta-feira (04), a equipe de Força Tática com apoio da equipe K9 do 14º Batalhão e da Polícia Civil, cumpriram um mandado de busca e apreensão de drogas em uma residência em Irupi.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito não tinha nada de ilícito em mãos mas, durante a busca domiciliar foram encontrados drogas e dinheiro, totalizando 18 pedras de crack, diversas moedas, somando a quantia de 1.325,00 reais e 558,00 reais em notas.

Já na tarde da última terça-feira (3), militares da Força Tática do 14º Batalhão, durante patrulhamento pelo “Beco da Macumba”, avistaram um homem em atitude suspeita.

De acordo com a PM, por se tratar de um local alvo de denúncias de tráfico, deram voz de parada ao suspeito e com ele apreenderam um pote contendo 105 pedras de crack e um pequeno embrulho com farelo da mesma substância.

Os detidos e materiais foram encaminhados ao plantão policial.