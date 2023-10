PM prende jovem suspeito de homicídios e tráfico de drogas no ES

Um jovem, de 25 anos, foi preso na madrugada deste sábado (14), por militares da Força Tática do 7° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES).

De acordo com a PM, os policiais chegaram até o suspeito após denúncias anônimas de que um indivíduo de alta periculosidade, da região do Morro do Quiabo, por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios, estaria em uma residência no bairro Porto de Santana, Cariacica. O jovem também era apontado como autor do homicídio que aconteceu, nesta sexta-feira (13), na mesma região.

“Os militares foram ao local indicado e avistaram o homem armado na janela do 3º andar da casa. Após realização do cerco, os policiais conseguiram entrar no imóvel e deter o suspeito, que tinha dez mandados de prisão por homicídio. No imóvel também estavam outras três pessoas”, explicou a PM por meio de nota.

Na casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, um seletor de rajada, uma pistola calibre 9mm, cinco carregadores calibre 9mm, 30 munições calibre 9mm, duas munições de calibre.40, 89 pinos de cocaína, uma pedra de crack de 25 gramas, uma balança de precisão, nove celulares, sendo um deles com registro de furto/roubo, uma base de rádio comunicador e uma bateria de rádio comunicador.

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.