PM realiza capacitação para uso de Taser 7 no policiamento do ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a aquisição 1.100 Armas de Incapacitação Neuromuscular Taser 7 que serão empregadas no policiamento em todo o estado. Estes dispositivos são conhecidos por sua natureza não letal, proporcionando aos agentes de segurança pública uma opção importante para o escalonamento do uso da força em intervenções policiais, minimizando assim danos tanto aos policiais quanto aos cidadãos em conflito com a lei.

A PMES é a primeira Polícia Militar do Brasil a realizar a aquisição deste armamento, reforçando que a proteção da comunidade capixaba é uma missão desafiadora que requer melhoria contínua e modernização por parte da corporação.

Para capacitar parte de seu efetivo e demonstrar a aplicação da Taser 7, será realizada uma instrução prática, na tarde desta quinta-feira (19), na Academia da Polícia Militar, em Cariacica.