PM recupera objetos furtados de loja de motos e prende suspeito em Marataízes

Na tarde da última segunda-feira (17), uma equipe de Força Tática da 9ª Cia Independente da Polícia Militar recebeu uma denúncia de um comerciante sobre um homem que teria furtado várias mercadorias de sua loja de motos. Segundo a vítima, o autor do furto estaria, naquele momento, negociando a mercadoria com traficantes de drogas na rua da Bacia, em Barra de Itapemirim, Marataízes.

Com essa informação, os militares seguiram até as proximidades do local informado e encontraram o suspeito, na posse de diversas mercadorias subtraídas, imobilizado pelo informante e outros populares.

De acordo com a PM, além dos produtos furtados da referida loja de motos, na casa do suspeito haviam outros objetos expostos, que possivelmente também são fruto de assalto.

O suspeito e os materiais localizados e apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Itapemirim e estão à disposição da autoridade policial.