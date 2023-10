Polícia Civil apreende drogas com apoio da PM em Guaçuí

No início da noite da última quarta-feira (25), a Polícia Civil (PC) de Guaçui com o apoio da Força Tática e K9, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Lagoa, em Guaçuí.

De acordo com informações da PC, a ação foi comandada pelo Delegado Robson Vieira Lima, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão. Numa casa na Lagoa, foi encontrada 150 gramas de cocaína e uma balança de precisão, sendo que não havia ninguém na residência no momento da abordagem.

Já numa residência no bairro Tancredo Neves, os policiais foram cumprir o outro mandado e encontraram a residência aberta e toda revirada e sem ninguém no local. Posteriormente, a dona da casa chegou e foi conduzida e depois liberada.

O material foi levado pra Delegacia e as investigações terão continuidade.