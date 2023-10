PRF apreende 14 toneladas de fertilizante e 400 galões de água irregulares no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo apreenderam, na tarde da última quarta-feira (25), na altura do km 57 da BR-101, uma carga de 14 toneladas de fertilizantes com nota fiscal irregular e 400 galões de 20 litros de água sem nota fiscal.

Em operação conjunta com a Receita Estadual do ES, agentes da PRF, que realizavam fiscalização de combate à sonegação fiscal no município de São Mateus, abordaram um caminhão com placas de Pinheiros/ES, conduzido por um homem de 67 anos.

Durante a revista, foram encontrados os galões de água mineral, no entanto, ao ser solicitada a documentação fiscal, o condutor alegou que a referida carga não possuía nota e que aquele tipo de carreto ele fazia rotineiramente. Pouco tempo depois, foi dada ordem de parada a um outro caminhão, esse com placas de Cachoeiro de Itapemirim e conduzido por um indivíduo de 27 anos. A bordo, uma carga de 14 toneladas de fertilizantes e, após a apresentação da nota fiscal pelo motorista, os federais e os agentes da Receita Estadual descobriram irregularidades na mesma e concluíram que o documento era inidôneo.

Diante das informações obtidas nas abordagens, ficou então constatado, em tese, o transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal ou com nota fiscal irregular e, assim, condutor, veículo e mercadoria foram encaminhados à Receita Estadual para as medidas cabíveis do flagrante.