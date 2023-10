Polícia Civil recupera imagem de Santa que foi furtada no ES

A Delegacia de Polícia de João Neiva recuperou a imagem da Santa Nossa Senhora da Aparecida que havia sido furtada na comunidade de Acioli, no dia 20 de setembro. A Santa foi recuperada na tarde dessa terça-feira (3), no município de Cariacica.

As investigações tiveram início a partir das imagens de videomonitoramento da cidade, que registraram o momento em que o suspeito desceu de um veículo e furtou a imagem que estava em um oratório, em frente à praça pública do município de João Neiva. O crime aconteceu no dia 20 de setembro.

Foram iniciadas as diligências em campo, sendo apurado que o homem que furtou a imagem da Santa estava em surto psicótico e desejava construir um oratório na residência dele, no município de Cariacica. Com ajuda de um familiar do investigado, a imagem da Nossa Senhora da Aparecida foi recuperada e devolvida à comunidade”, disse o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.