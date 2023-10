Policial militar reage e troca tiros com homens armados em Castelo

Na noite da última quinta-feira (19), policiais militares receberam a informação de que um PM, de folga, havia sofrido uma tentativa de homicídio na própria residência no bairro Independência, em Castelo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), equipes foram ao local, onde o policial relatou que estava em casa, quando um vizinho, de 19 anos, bateu na porta do apartamento do militar e informou que no pasto, atrás do prédio, havia duas pessoas andando e olhando em direção ao imóvel na intenção de entrar. O policial foi ao terraço para averiguar a situação informada, juntamente com dois homens e o vizinho.

Ao chegar no terraço, o militar pegou uma lanterna e clareou o pasto, avistando o suspeito deitado de bruços, na ponta do pasto a poucos metros do prédio, olhando na direção da janela da residência do PM. Quando o policial direcionou o foco da lanterna no pasto, o indivíduo que ali estava deitado se levantou e correu.

Em seguida, ele efetuou um disparo na direção do militar, vindo a atingir a parede do prédio. A injusta agressão foi revidada pelo PM, que efetuou quatro disparos. Ao perceber que o indivíduo tinha parado de atirar, o militar cessou seus disparos. O suspeito efetuou mais um disparo na direção do militar, que novamente revidou. O suspeito então levantou e se abrigou em uma espécie de estrada no meio do morro. O policial ligou para outro militar, que estava de serviço, informou o ocorrido e disse que precisava de apoio.

A equipe seguiu para o outro lado do pasto, nas proximidades do clube comercial, para tentar frustrar a fuga do suspeito. Os militares se depararam com um indivíduo armado que atirou contra os policiais. A injusta agressão foi revidada e o suspeito fugiu.

Buscas foram realizadas no entorno da região, mas ninguém foi preso.