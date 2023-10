Polícia Militar apreende drogas no bairro Buraca em Marataízes

A Polícia Militar (PM), apreendeu na última terça-feira (03), drogas e embalagens em um terreno baldio na rua Maria Cândida, no bairro Buraca em Marataízes.

De acordo com a PM, denúncias davam conta de que um homem estaria utilizando terrenos baldios como esconderijo de drogas.

Durante o atendimento da ocorrência, a cadela Aika, da Força Tática K9, localizou dentro do de um local conhecido como “Beco do Maiquinho”, uma sacola contendo 7 pinos cocaína, 9 buchas de maconha, embalagens para comercialização, 40 gramas de pasta base e 58 gramas de cocaína.

Segundo a PM, em outro ponto do terreno, também foi localizado outra sacola contendo várias embalagens vazias, utilizados para armazenamento e venda de cocaína.

Todo material encontrado foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e ninguém foi detido.

