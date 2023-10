Polícia Militar celebra o Dia das Crianças com festa no quartel

Para celebrar o Dia das Crianças, o Quartel do Comando Geral da PMES, em Vitória, abriu suas portas neste sábado (07) para receber os pequenos, proporcionando uma manhã de diversão e repleta de atividades.

O evento contou com presença de crianças de diferentes faixas etárias, familiares de policiais militares e alunos dos projetos sociais “Tons de Amoras” e “Viver”, com o objetivo de fortalecer os laços entre a polícia e a comunidade, além de proporcionar momentos de alegria e diversão para as crianças.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer o quartel e entender como funciona o trabalho da Polícia Militar através da interação em estandes montados pela corporação. Também participaram de diversas atividades recreativas, como brincadeiras, pula-pula, futebol de sabão, distribuição de lanches, brindes e muito mais.

Várias atrações proporcionaram o lazer para as crianças, como o RPMont com o estande da Cavalaria; BME com a rampa de escalada; BPtran e a transitolândia; exposição do jipe histórico da APM; apresentação da Banda de Música e Banda Júnior; exposição de uma viatura da Força Tática do 1º Batalhão; Cine Proerd; BAC com a simulação interativa de faro; BPMA com o estande interativo e apresentação musical; a visitação ao hangar do NOTAer e a participação do Corpo de Bombeiros com a tirolesa.

De acordo com o tenente-coronel Mario Fernandes de Oliveira, o evento foi uma forma de aproximar as crianças da Polícia Militar e mostrar a importância do trabalho realizado pela instituição. “Queremos mostrar que o quartel não é apenas um local onde se trabalha, mas também um espaço acolhedor, que está de portas abertas para a comunidade. Queremos proporcionar momentos de alegria e descontração para as crianças, tornando o Dia das Crianças ainda mais especial”, ressaltou.

A iniciativa contou com o apoio da Grande Loja Maçônica do Oriente, que contribuiu com o aluguel dos brinquedos, doações de brindes e alimentos para tornar o evento ainda mais especial.