Polícia Militar detém dois suspeitos com arma e drogas em Marataízes

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na noite do último sábado (28), com arma e drogas em Marataízes. Segundo informações da corporação, militares da Força Tática da 9ª Cia Independente realizavam patrulhamento a pé na Barra de Itapemirim, quando viram alguns suspeitos correndo por um beco.

Ao realizar a abordagem, a equipe encontrou uma sacola plástica contendo 66 pedras e três porções médias de crack, um simulacro de pistola com carregador e R$348,85 entre notas e moedas que estavam em posse de um dos suspeitos.

Os detidos e os materiais localizados e apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão do Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.