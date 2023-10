Polícia Militar divulga resultado de Operação Aparecida

O BPTran divulgou, na manhã desta segunda-feira (16), os resultados da Operação Aparecida, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de outubro nas rodovias da Região Metropolitana.

Ao todo, foram registrados 171 acidentes, sendo que 127 deles foram informados eletronicamente pelo site https://pm.es.gov.br/boletimtransito.

Os sinistros geraram 39 vítimas, nenhuma delas fatal.

Além do atendimento de ocorrências de trânsito, os militares do BPTran também realizaram operações de fiscalização em locais e horários estratégicos. Foram abordados 602 condutores e confeccionados 357 autos de infração. Quarenta e cinco carros foram removidos aos pátios credenciados.

Durante as operações houve especial atenção às condições de conservação dos veículos e à alcoolemia, um dos principais fatores de risco com resultado morte nas estradas. No período, o BPTran realizou 480 testes, anotando 18 recusas. Um condutor foi detido e encaminhado à delegacia por flagrante de embriaguez ao volante.

O comandante do Batalhão de Trânsito, tenente coronel Fonseca, destacou a ação dos policiais e a forte fiscalização durante o feriado.

“Mais uma vez os militares da Unidade Especializada desempenharam um bom trabalho. Além das fiscalizações que retiram, mesmo que momentaneamente, condutores infratores das ruas, salvando vidas, o Batalhão de Trânsito também apoiou outras operações desenvolvidas pela Polícia Militar no reforço da segurança pública, disse.