PM é recebida a tiros durante patrulhamento em cidade do ES

Na noite da última sexta-feira (06), durante um patrulhamento a pé pela localidade conhecida como Morro Floresta, em Gurigica, em Vitória, a Polícia Militar (PM), foi surpreendida ao ser recebida a tiros de arma de fogo por criminosos.

De acordo com a PM, durante o confronto, foi necessário o acionamento do Batalhão de Missões Especiais (BME) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), para o reforço de policiamento e buscas pelo local.

Ainda segundo a PM, a ação policial terminou na apreensão de diversos matérias ilícitos, como armas e drogas.