Polícia ocupa morros de Vitória e promete ‘fogo livre’ para capturar criminosos

Em resposta a crescente onda de violência nos bairros Da Penha, São Benedito e adjacências, em Vitória, a Polícia Militar anunciou a saturação do policiamento a partir desta terça-feira (10).

As equipes de Força Tática de Batalhões e Companhias da Grande Vitória estão atuando em conjunto com unidades especializadas como o Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), para reforçar a segurança e realizar apreensões de drogas, armas e 14 indivíduos com mandado de prisão em aberto.

Segundo o comandante-geral da PMES, Coronel Douglas Caus, os principais alvos são o Marujo, liderança do Primeiro Comando de Vitória e Luan Veras, liderança do Morro do Macaco.

Ao todo, no dia de hoje, as unidades especializadas empregaram mais de 100 policiais militares e 60 viaturas para circular pela área, demonstrando desta forma a força da segurança pública por parte do Estado.

O Coronel Douglas Caus, afirmou que a polícia vai agir com pulso firme não deixará a população sem segurança. “A Polícia Militar está subindo e vai usar sua mão forte. Se houver enfrentamento será fogo livre, ou seja tiro à vontade até cessar a injusta agressão. O indivíduo ou desde preso, ou vai descer literalmente no saco preto. A Polícia Militar não deixará a sociedade capixaba e, principalmente os moradores dessas regiões, sem segurança e á mercê desses criminosos”.

O reforço também conta com o empenho da Polícia Civil que está intensificando o policiamento em outros bairros da região. A população pode contribuir com informações através do Disque Denúncia 181 ou 190.

Confira a fala do comandante-geral da PM, Coronel Douglas Caus: