Polícia prende dois suspeitos com grande quantidade de drogas no ES

A Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas durante patrulhamento na escadaria João Belato Filho, no bairro Consolação, em Vitória.

Segundo informações da PM, os militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, portando radiocomunicador e uma mochila. Em revista, os militares encontraram, dentro da bolsa dos suspeitos de 20 e 38 anos, 30 buchas de maconha, um cigarro de maconha, 22 pinos de cocaína, 47 pinos de crack, três pedras de crack, 51 pinos de haxixe, dez frascos de loló, além de R$ 254,00 em espécie, um radiocomunicador, um telefone celular e papéis com anotações do tráfico de drogas.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

Leia também:

Grávida fica presa às ferragens em acidente entre carro e ônibus na BR-101

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.