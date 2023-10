Grávida fica presa às ferragens em acidente entre carro e ônibus na BR-101

Uma mulher grávida ficou presa às ferragens, após um acidente envolvendo um carro e um ônibus ocorrido na manhã desta quarta-feira (11), na BR-101, no município de Linhares, no Norte do Estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 7h10, na altura do km 168. A mulher estava no banco de passageiro, e ficou presa às ferragens.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. A ocorrência ainda está em andamento e a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Segundo a PRF, o trânsito no local flui através de pare e siga, e o motoristas que trafegam pelo trecho precisam ter atenção.

