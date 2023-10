Motorista de veículo da Prefeitura morre em grave acidente em rodovia do ES

Um homem que dirigia o veículo da Prefeitura Municipal de Colatina morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (19), no Km 22 da BR-259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Chevrolet Onix, de cor branca seguia pela rodovia, quando invadiu a contramão e bateu de frente contra um caminhão baú Mercedes Benz. O motorista do Onix morreu na hora e a passageira teve ferimentos leves. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A perícia está no local e o trânsito segue parcialmente interditado.