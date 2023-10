Polícia prende suspeito de pedofilia virtual e pornografia infantil

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) na última sexta-feira (29), após investigações contra pedofilia virtual e pornografia infantil. A prisão aconteceu no bairro Japiim, na zona sul de Manaus, no Amazonas.

De acordo com informações da PC, o suspeito, de 42 anos, se passava por uma criança para atrair as vítimas pela internet e pedia que elas enviassem fotos e vídeos íntimos para ele.

As investigações foram realizadas por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e, após um trabalho de inteligência foi possível identificar que o suspeito estava no Amazonas.

