PRF apreende mais um veículo clonado no Norte do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no começo da noite desta segunda-feira (02), outro veículo clonado. A ação desta vez foi na altura do Km 16 da BR-101, perímetro urbano de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo.

Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento com foco no combate à criminalidade no âmbito da Operação Terminus, quando abordaram o Fiat Mobi com placas do ES, conduzido por um homem. Ao realizar a fiscalização, os agentes verificaram que os elementos identificadores do veículo destoavam dos padrões originais de fábrica e a numeração do chassis apresentava marcas abrasivas.

Os policiais então checaram os sistemas informatizados e descobriram um registro de roubo do automóvel na cidade de Vitoria, em outubro de 2022. Diante dos fatos, condutor e veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus/ES, para os procedimentos legais de praxe.