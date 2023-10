Polícia procura suspeito de roubar 20 aves de galinheiro em Muqui

A Polícia Militar do Espírito Santo está em busca de um homem suspeito de invadir um galinheiro no município de Muqui, no Sul do ES e furtar, na noite do último sábado (28), 20 aves de cerca de cinco quilos cada.

De acordo com informações da PM, o proprietário acionou os policiais que notou movimentação estranha na região do galinheiro. Foi quando notou uma pessoa. Mas ao chegar mais perto para averiguação, este teria conseguido fugir pelo pasto aos fundos de sua casa, não permitindo ao proprietário ver com clareza caracteristicas do suspeito. Ao retornar, ele percebeu que algumas galinhas haviam sido furtadas.

A polícia realizou buscas nas redondezas porém nenhum suspeito foi encontrado. O proprietário foi devidamento orietado a registrar o fato na delegacia e a PM segue em busca do “ladrão de galinhas”.