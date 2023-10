Polícias Civil e Militar visitam Central de Videomonitoramento de Marataízes

A Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes realizou na última quinta-feira (26), uma visita técnica à Central de Videomonitoramento.

O major da Polícia Militar e comandante da 9ª Companhia Independente de Marataízes, Nério Pereira da Silva Filho, e o delegado da Polícia Civil, Edson Lopes Júnior, conduziram a visita para conhecer mais sobre os trabalhos realizados pela Guarda Civil Municipal e sobre o uso dessa importante ferramenta de apoio ao aparato de segurança pública em Marataízes.

O secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Weliton da Silva, afirmou que “essa é mais uma oportunidade de aproximar os trabalhos da Guarda Civil Municipal com as Polícias Civil e Militar, além de planejar ações para a temporada de verão, visto que a alta temporada se aproxima e a cidade receberá milhares de turistas”.

O videomonitoramento desempenha um papel fundamental nas ações da Guarda Civil Municipal em Marataízes, auxiliando as forças de segurança na prevenção de crimes, na coleta de evidências em investigações, no monitoramento de multidões em eventos públicos, no controle de tráfego e na resposta rápida a emergências.