Políticos capixabas usam trend da Disney para promover ações

Diversos políticos capixabas aproveitaram a nova trend, que circula nas redes sociais, para divulgar ações e projetos. Nesta quinta-feira (26), foi possível ver em diversos perfis de políticos e artistas fotos e cenários de animações semelhantes às da Disney Pixar.

Até o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), entrou na onda e aproveitou o contexto para promover o Aquaviário.

Já o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), entrou na trend para promover as obras de macrodrenagem, que acontecem em toda a cidade.

Quem também aderiu a brincadeira, foi presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos).

Outras autoridades políticas como a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, e o deputado federal Gilson Daniel (Podemos) também divulgaram a trend em suas redes sociais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.