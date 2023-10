Prefeitura de Marataízes e Marinha do Brasil planejam Ação Cívico-Social

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, realizou na última quarta-feira (4) uma reunião de alinhamento com representantes da Prefeitura de Marataízes e da Marinha do Brasil, para a realização da ACISO 2023 em Marataízes.

A reunião contou com a presença de representantes das Secretarias Municipais e de oficiais envolvidos com a organização do evento.

A ação contará com os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, como atualização de caderneta de vacinas, vacinação antirrábica, testes rápidos, aferição de pressão e glicose, dentre outros serviços. Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho estará presente nos dias do evento, com diversas ações e atendimentos.

O evento também contará com conserto da Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, exposição de equipamentos e viaturas de combate, além de outras apresentações. O projeto está previsto para acontecer entre os dias 17 a 24 de outubro, com o local ainda a ser definido.

A Ação Cívico-Social (ACISO) é um projeto desenvolvido pelas organizações militares das Forças Armadas, e tem por objetivo desenvolver diversas atividades de assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito comunitário nos cidadãos.