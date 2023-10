Aplicativo ajuda no combate a poluição sonora no ES

O aplicativo Colab em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, incentivam o uso do aplicativo aliado no combate a poluição sonora. Com um total de 12 tipos de demandas disponíveis para os moradores cadastrados, a plataforma torna simples e eficaz o processo de denunciar fontes de ruído que perturbam a tranquilidade da comunidade.

O app está facilitando a denúncia de problemas relacionados ao barulho que pode ser de alarmes, festas, caixas de som em via pública, construções, empresas, propagandas, questões relacionadas à saúde e outras fontes.

“Com sua interface intuitiva e a possibilidade de categorizar as fontes de ruído, o aplicativo simplifica o processo de denúncia, tornando-o acessível a todos. Ao utilizar o Colab, os moradores podem contribuir para a preservação da tranquilidade em sua comunidade e trabalhar em conjunto com o serviço do Disque-Silêncio para resolver os problemas de barulho”, pontua o diretor de Fiscalização Ambiental, Marcos Tosta.

Leia também: Instituto divulga vagas de estágio para a Grande Vitória; confira!

Tosta ainda salienta que para que a ação tenha maior eficácia, é importante que o reclamante informe o endereço completo do estabelecimento/residência ou veículo incluindo a placa sempre que possível, quem está provocando o incômodo, o horário de maior incidência de barulho e o tipo da atividade exercida.

Para utilizar o Colab, basta seguir alguns passos simples:

Download Gratuito: O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Cadastro de Dados Pessoais: Após o download, os usuários precisam realizar um rápido cadastro com seus dados pessoais.

Escolher a Categoria do Disque-Silêncio: Dentro do aplicativo, os usuários podem selecionar a categoria “Disque-Silêncio”.

Descrição da Demanda: Em seguida, os colaboradores podem descrever a demanda, especificando o que acreditam estar causando o problema de ruído.

Marcação da Fonte do Barulho: Uma das características essenciais do Colab é a capacidade de marcar a fonte do barulho. Isso inclui uma variedade de opções, como alarmes, bailes funk, caixas de som em via pública, construções, empresas, eventos, igrejas, propagandas, rádios comunitárias, residências, questões relacionadas à saúde e outras.