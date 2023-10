Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF em cidade do ES

Um homem foi preso na tarde da última segunda-feira (9), após ser constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. A prisão aconteceu na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Serra.

Segundo informações da PRF, um homem compareceu ao local para retirar um veículo que se encontrava retido. O individuo se apresentou a fim de conduzir um veículo que estava em abordagem e seu condutor com a CNH vencida.

Leia também:

Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101 em Rio Novo

Carro roubado em Belo Horizonte é recuperado pela PRF em Ibatiba

Em consulta preliminar, antes de liberar o veículo, os agentes verificaram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, os policiais federais conduziram o preso ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras para ser apresentado à autoridade policial.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.