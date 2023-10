Presidente Kennedy: obra da Praça Saudável de Boa Esperança a todo vapor

Mais uma obra avançando em Presidente Kennedy!

A construção da Praça Saudável de Boa Esperança em Presidente Kennedy está a todo vapor em sua reta final e em breve a comunidade poderá desfrutar de um espaço novo para o lazer e a prática esportiva.

Estes espaços de lazer atraem e acolhem tanto a comunidade quanto os turistas, pois as ruas e as praças são construídas para o convívio social além do desenvolvimento de atividades artísticas, físicas, manuais, intelectuais e sociais.

Além de Boa Esperança, estão sendo construídas unidades de Praças Saudáveis nas comunidades de São Salvador, Campo Novo e Cancelas.