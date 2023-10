PRF: prisão, drogas e apreensão de veículo em uma mesma abordagem

Um homem preso por tráfico de drogas, um quilo de cocaína apreendido, um mandado de prisão cumprido, um condutor detido por dirigir sem ser habilitado e um veículo retido sem licenciamento: esse foi o resultado de uma única abordagem da Polícia Rodoviária Federal na noite da última sexta-feira, 27 em Linhares. A condutora ainda tentou se evadir da fiscalização.

Policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma motocicleta com placa do ES e dois ocupantes. Após tentarem fuga, o casal não obteve êxito e foi abordado pelos agentes no km 147 da BR-101. Durante a fiscalizacao e após consulta aos sistemas informatizados, foi identificado que a mulher, que conduzia a moto, não era habilitada e que o passageiro, que não portava qualquer documento pessoal, tinha em seu defavor um mandado de prisão em aberto no estado da Bahia. O carona ainda transportava consigo uma mochila preta e, após indagado sobre o conteúdo, o homem confessou que levava um tablete de cocaína. Ele relatou que teria recebido a droga na entrada do município de Rio Bananal, que entregaria para uma outra pessoa em Linhares e que receberia 500 reais pelo serviço. Na pesagem, descobriu-se que a droga continha um quilo.

Diante das evidências, o casal e a droga foram encaminhados ao DPJ de Linhares para as providências do flagrante. O veículo foi recolhido para o pátio credenciado, pois havia débitos de licenciamento.