PRF recupera dois veículos roubados neste domingo (1°) no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar dois veículos roubados que trafegavam em rodovias federais do Espírito Santo, neste domingo, 01 de outubro.

O primeiro veículo foi encontrado no Km 159 da BR 101, em Linhares, por volta das 11h da manhã. Durante abordagem, os agentes deram ordem de parada ao veículo e, em consulta aos sistemas, constatou-se que o mesmo possuía registro de roubo em janeiro de 2022, no estado de Minas Gerais.

O veículo e o condutor foram conduzidos ao DPJ de Linhares, em tese, pelo crime de receptação.

Já na noite de domingo, a PRF apreendeu um veículo Jeep Longitude com ocorrência de roubo, no Km 251 da BR 101, em Serra. Durante a ação, foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis, onde constatou-se o registro de roubo para o automóvel descrito.

Diante do ocorrido, condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária, em Laranjeiras, para as devidas providências do flagrante.

Foto: Divulgação PRF