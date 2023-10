Profissionais de renome nacional irão avaliar projetos do Edital Paulo Gustavo

A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta contratou pareceristas profissionais de notoriedade nacional para compor a comissão técnica de julgadores dos projetos inscritos no edital da Lei Paulo Gustavo. Eles foram contratados com recursos do incentivo cultural destinado ao município pelo Ministério da Cultura.

O papel desses profissionais será avaliar os projetos audiovisual inscritos no Edital, que têm inscrições até o próximo dia 06. Eles ainda irão participar de reuniões deliberativas (online e presencial), emitir pareceres técnicos e analisar recursos.

Um dos destaques da comissão é a produtora premiada de TV, Cinema e Audiovisual, Anna Carolina Faria Lírio, produtora das séries “A Grande Família” e “Por Toda Minha Vida”, exibidas na TV Globo. Ela também fez trabalhos para Multishow, Globosat e outras empresas. Além da mestra em educação, Saskia Sá e do artista e pesquisador circense, Carlos de Barros Sugawara, que já trabalhou para oCirque Du Soleil.

O edital é voltado ao fomento do setor audiovisual, cujo montante será de R$ 140.850,48 para 10 projetos, divididos em três módulos. O edital contempla projetos cujo ações estejam relacionadas a produções audiovisuais que tenham como objeto: criação de obras audiovisuais em formatos digitais como série e websérie; curta e médiametragem; documentário; animação; videoclipe ou gravação editada de apresentação/espetáculo artístico; videoarte; difusão de projetos já finalizados; realização de oficinas, mostras ou eventos relacionados ao setor; criação ou manutenção de cineclubes

CONHEÇA OS MEMBROS DA COMISSÃO

Saskia Sá: brasileira e vive em Vitória, no Espírito Santo. É Mestre em Educação com graduação em Comunicação Social, com extensa experiência acadêmica e em ministrar cursos e oficinas em diversas áreas culturais. É diretora e roteirista de cinema e artista visual, além de curadora de mostras de mulheres e ambientais. No momento finaliza o documentário de longa-metragem “Game Girls” e monta o curta “Dias de pouco pão e zero sonho”, roteiro adaptado do seu conto homônimo publicado na revista Suprassuma, da Editora Suma/Companhia das Letras. É escritora e agenciada pela Agência Magh. Saskia também publicou seu primeiro livro de ficção científica “Horizonte Líquido” pelo selo Teju Jagua, da Editora Urutau, além de ter inúmeros contos publicados em coletâneas e revistas de literatura fantástica.

Anna Carolina Faria Lírio – Carolina Lyrio: Produtora premiada de TV, Cinema e Audiovisual, Executiva com mais de 20 anos de experiência, especializada e pós-graduada em Master of Business Administration – Film & Television pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Jornalista e Bacharel em Comunicação Social, entre outros títulos.

Entre os principais trabalhos realizados estão as produções das séries “A Grande Família”, “Por Toda Minha Vida” (Série 4 vezes indicada ao EMMY Internacional e vencedora do prêmio APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte), Novelas, Séries, “Fantástico”, Jornalismo, entre outros da REDE GLOBO, canais de TV a cabo (Multishow/ Globosat) e abertos de televisão (Bandeirantes e Rede TV). Produção do longa-metragem “Getúlio”, de João Jardim (14 indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro), Produção de Filmes e Distribuição de Longa Metragens para o mercado de Cinema, Televisão, Streaming, VoD, Home Video E-commerce e Festivais. Produção do Rio International Film Festival /Festival do Rio 2010, maior festival de cinema da América Latina. Produção de vídeos institucionais para FIFA World Cup 2014 e para o mercado Publicitário, entre outros. Assistente de Direção Teatral e Atriz formada tendo participado de diversos espetáculos em todo país com grandes nomes das Artes Cênicas. Produtora Executiva, Gestora de Projetos Culturais e Ministrante de Oficinas Inclusivas de Formação no Setor do Audiovisual através da produtora Lyrio Cultural, da qual é proprietária. A empresa recebeu o Prêmio cRio de Economia Criativa 2022 como Empreendimento Criativo do ano, promovido pela ESPM e Unimed.

Atua desde 2014 como Jurada de Editais para o Audiovisual da SAv – Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), Analista e Parecerista de Projetos Audiovisuais da Lei Rouanet para SAv – Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC). Membro de Comissões de Seleção de Editais para FUNARTE – Fundação Nacional de Artes. Analista e Parecerista Internacional do Fundo do Audiovisual do Ministério da Cultura e Artes do Chile. Compõe as Comissões de Avaliação de Editais do setor Audiovisual e de Projetos Culturais de múltiplas linguagens artísticas, da área das Artes Cênicas e Integradas, para diversas Secretarias de Cultura nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal do país, além do setor privado. Foi Analista de Mérito Artístico de projetos do FSA – Fundo Setorial do Audiovisual para ANCINE – Agência Nacional do Cinema de 2017 a 2021. Membro do Fórum Nacional dos Pareceristas Culturais. Participação na elaboração de Políticas públicas para o setor cultural.

Carlos de Barros Sugawara: Artista, professor, pesquisador circense e produtor cultural, faz parte do Fórum Nacional de Parecerista e trabalhou com Gestão pública na Secretaria de Cultura e Eventos de Louveira/SP. Formado pelo instituto de Artes da Unesp/SP se graduou primeiro em música e depois em artes cênicas, e no final de 2002 mergulhou no mundo do circo frequentando a Central do Circo e o Galpão do Circo, em 2004 iniciou o curso Técnico Circense CEFAC (centro de formação profissional em artes circenses, 4 anos) e mais tarde, depois de ter morado duas temporadas em Montreal (2008/2009 e 2011) se formou no curso superior em circo (reconhecido mundialmente e pela FEDEC) na Ecole Nationale de Cirque de Montreal no ano de 2016.No Canadá fez o curso profissional como técnico em ginástica artística Masculina e Feminina e Trampolim Acrobático (PNCE: 6026148), e depois retornou ao Brasil para morar em Florianópolis, trabalhando no Circocan e no GForC (Grupo Formação Circocan).

Autor de diversos livros voltados para as técnicas circenses (dois deles premiados pela Funarte), possui vasta experiência internacional em países como Canadá e Escócia. Atuou também como parceiro multidisciplinar do casting do Cirque du Soleil desde 2009, possui o título de Comendador e prêmios como artista, pesquisador e produtor nos níveis Municipal, Estadual e Federal.

Possui experiência profissional internacional com circo tendo trabalhado em países como Canadá e Escócia e em diversas escolas de Circo como Ecole Nationale de Cirque de Montreal, Les Asymetriques, Gymnacentre, Hopla!, Le Bachulon, Centre Père Sablon, La Caserne 18-30 e Aerial Edge Circus School entre outras.

Junto a Dani Barros, e através da Cia Circo Soul e do Purple Cirque, desenvolve diversos projetos artísticos e culturais, eventos, workshops e cursos voltados para formação e capacitação circense.

Desenvolve trabalhos na área de casting: desde 2009 é parceiro multidisciplinar oficial do casting Cirque du Soleil tendo realizado em agosto de 2009 (org. e responsável) uma palestra promocional para músicos do Cirque du Soleil em Sao Paulo no IM&T (orientando, ajudando e divulgando para músicos profissionais as oportunidades e dando suporte no processo de casting para músicos) e atualmente nas audições para dançarino e bailarinos do Cirque Du Soleil, atuando também, em 2022, no período de audições da empresa e no Next Gen e workshops realizados em São Paulo pela Companhia.

Em 2022 trabalhou com o Circocan para as audições do Aida Cruises, no suporte e logística para os testes para ingresso na companhia alemã.

Desde Fevereiro de 2023 integra o Projeto FOLIA (Formação livre e Desenvolvimento em Artes Circenses) como professor e coordenador da área de Aéreos, projeto de formação profissionalizante voltado para inclusão social e diversidade, realizado pela Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (gestão Poiésis) e também como professor dos Ateliers de Circo na mesma unidade (às segundas e quartas das 13h às 22h).