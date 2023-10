Projeto de lei prevê tratamento gratuito para doença em gatos no ES

“A doença está descontrolada no Brasil”, o alerta foi feito durante o Congresso Brasileiro que aconteceu em Salvador. A zoonose pode ser fatal para os gatos e a deputada estadual Janete de Sá apresentou o projeto de lei 570/2023 na Assembleia, criando a Política Estadual de Prevenção e Combate à Esporotricose.

O projeto de lei, protocolado em junho deste ano, prevê prevenção e tratamento gratuito para os animais e humanos que estejam infectados.

“Atualmente o SUS só fornece medicação gratuita para humanos mas precisamos lutar para que os animais infectados também tenham essa garantia. A zoonose tem cura mas requer um tratamento que pode durar de três a seis meses ou mesmo um ano e nesse período o gato não pode ser abandonado”.

A esporotricose é provocada por fungos presentes no solo e materiais orgânicos. Começa com uma ferida comum no gato, que não cicatriza e vai aumentando de tamanho. Por isso, o quanto antes o animal for levado ao veterinário, mais eficaz é o tratamento.

O PL está em tramitação na Assembleia e na próxima segunda-feira, dia 23, às 18h, a Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal promove duas palestras sobre o tema.