Projeto “Que bicho é esse?” é finalista do prêmio biguá de sustentabilidade

O Projeto “Que Bicho é Esse? Ciência Cidadã nas Escolas” é um dos três finalistas da categoria “Poder Público” do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. O resultado final será divulgado na próxima terça-feira (17).

Lançado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto utiliza a tecnologia para promover o aprendizado sobre biodiversidade, principalmente sobre a fauna silvestre, e surgiu da necessidade do levantamento de informações sobre a fauna do município de Venda Nova do Imigrante para elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA).

Voltado para alunos do 6º ao 9º ano da rede escolar do município, o “Que Bicho é Esse?” consiste, basicamente, no registro fotográfico de animais silvestres (anfíbios, répteis, mamíferos, aves, insetos e outros invertebrados) observados no território do município, na plataforma iNaturalist.

Na era da conexão, onde a tecnologia e os celulares estão expressivamente presentes no dia a dia dos jovens e adolescentes, seja para se comunicar por ligações ou mensagens de textos, ouvir músicas, consultar sites de buscas de informações, filmar ou fotografar, no Projeto, essas ferramentas são utilizadas como instrumentos de produção de conhecimento, tornando o aprendizado mais interativo, envolvente e divertido.

Tanto na palma da mão, por meio do aplicativo do iNaturalist no celular, como na plataforma web no computador, os alunos tiram fotos de seus olhares do mundo natural e inserem no aplicativo, indicando a localização de onde as fotos foram obtidas. Foram 7.362 observações inseridas no iNaturalist de 1.140 espécies diferentes.

O Projeto encontra-se na fase de validação dos dados inseridos para, em seguida, realizar a entrega da premiação. Na Categoria ALUNO, em cada escola, o estudante que se destacar com o maior número de registros de espécies diferentes, receberá o prêmio de R$ 500,00. Já na Categoria CIÊNCIA CIDADÃ, os três primeiros alunos que obtiverem a maior pontuação dentre todos os inscritos receberão os prêmios de R$ 1.000,00; R$ 700,00 e R$ 500,00, respectivamente A escola que obtiver o maior número de registros será premiada com o troféu do Projeto “Que Bicho é Esse? Ciência Cidadã nas Escolas”.

