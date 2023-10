Projetos apoiados pela Unimed Sul recebem doações de computadores

As doações desempenham um papel fundamental no funcionamento de organizações não governamentais e projetos sociais. E, pensando em beneficiar projetos já apoiados e em dar uma destinação útil a equipamentos em bom estado e que não eram mais utilizados, a Unimed Sul Capixaba fez a doação de dez computadores para seis projetos esta semana. Com a ação, cerca 1.080 pessoas serão beneficiadas.

As instituições contempladas por essa doação foram a Associação de Crianças de Castelo (Acric), Casa Verde, Projeto Criança Feliz Brinquedo Sim, Associação Esportiva Projeto Crianças Unidas, CDL de Marataízes, que desenvolve o Projeto de Integração Social Comunitária e o Conservatório de Música.

A Casa Verde oferece formação musical para 250 crianças, adolescentes e jovens de Cachoeiro, que vão realizar um grande concerto no próximo dia 11, na quadra do projeto, em comemoração ao Dia das Crianças e Dia do Professor, lembrados dias 12 e 15, respectivamente. E a doação chegou em boa hora, como conta a coordenadora pedagógica do projeto, Jovania Valiati.

“Entendemos que o sucesso das ações do projeto são parte de um todo que precisa funcionar e estes computadores vieram em ótimo momento, porque atendeu a uma demanda que já tínhamos de substituição. Esta doação será parte importante para o nosso administrativo e financeiro e para o registro de conteúdo e frequência. Ficamos muito felizes e vamos fazer bom uso dessa oportunidade”, contou.

Além do impacto imediato na eficiência operacional desses projetos, a ação da Unimed Sul Capixaba também se destaca pela conscientização ambiental. A reutilização de computadores em perfeito estado contribui para a redução do descarte de lixo eletrônico, alinhando-se com a preocupação crescente com a preservação do meio ambiente.

A Associação Esportiva Projeto Crianças Unidas também comemorou o recebimento da doação. Criado em 1999, o projeto ainda não contava com um computador e fazia toda a administração em cadernos, que precisavam ser guardados para arquivo.

“Está sendo um divisor de águas ganhar um computador, porque atendemos 90 crianças e toda a rotina era feita à mão. Oferecemos futebol de campo e futsal para as categorias de sub 6 até o sub 17, com treinos de segunda a sábado. Por nos mantermos sem ajuda governamental, contamos com iniciativas como essas para melhorar os nossos processos e nosso atendimento. Foi uma ajuda maravilhosa”, comemorou Carlos de Castro Queiroz, presidente do projeto, conhecido como “Picolé” entre os alunos e moradores do bairro Alto União, onde a iniciativa é ofertada.