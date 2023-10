Suzano está com inscrições abertas para Programa de Estágio Técnico 2024

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o ‘’Plante o Futuro’’, Programa de Estágio Técnico. A companhia oferece 109 vagas, sendo 28 na Bahia, para atuação nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa.

Os novos talentos irão atuar nas unidades da companhia, que ficam localizados nas cidades de Mucuri (BA), Aracruz (ES), Imperatriz (MA), Suzano (SP), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belém (PA) e Maracanaú (CE). Na Bahia, os estágios são para as áreas de Administração, Manutenção Elétrica ou áreas correlatas, Manutenção Mecânica ou áreas correlatas, Papel e Celulose, Química e Segurança do Trabalho.

Para participar do processo seletivo, devem se inscrever alunos e alunas do ensino técnico, que possuem mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no período diurno na unidade escolhida. O conhecimento do idioma inglês não é exigência para a participação no processo.

A previsão é que os selecionados(as) iniciem o estágio técnico na Suzano em fevereiro de 2024. O processo de seleção será realizado em formato 100% online, considerando três etapas principais: inscrições e avaliações, desafio online com cases de negócio e entrevistas finais de seleção.

Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, o programa também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale-transporte ou fretado.

As inscrições estão abertas até 27 de outubro. Para participar do processo seletivo, basta acessar: https://estagiotecnicosuzano.gupy.io/.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br