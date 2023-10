Proposta cria circuito agroturístico no Sul do Espírito Santo

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Projeto de Lei (PL) 612/2023 que institui no Espírito Santo o “Circuito Agroturístico, Cultural e de Negócios Caparaó-Sul”, no entorno da Serra dos Pontões, integrando as microrregiões Caparaó e Central Sul.

A matéria segue em análise das comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

A iniciativa declara a área como de relevante interesse turístico e cultural. Os municípios envolvidos são Alegre, Mimoso do Sul, São José do Calçado e Apiacá. Dentro deles existem oito rotas turísticas: Tropeiros, Colono, Cangalhas, Carreiros, Pontões, Pedra do Pontão, Rochedo e Alto Pontões.

De acordo com a justificativa da proposição, a criação do circuito vai beneficiar 18 comunidades rurais e mais de 40 empreendimentos. “Buscamos o fortalecimento da economia, o resgate das tradições e costumes das comunidades e a geração de emprego e renda”, ressalta Vandinho.

O tucano conta que a região abrangida pelo circuito é uma das mais bonitas do Estado, tem como base a agricultura familiar em pequenas e médias propriedades, e é palco de diversas belezas naturais, como o Pico dos Pontões, com 1.438 metros de altitude, localizado no distrito de Conceição do Muqui, Mimoso do Sul.

“Essa região conta com enorme potencial para abrigar outras dezenas de empreendimentos ligados ao agroturismo (restaurantes rurais, pousadas, agroindústrias”, afirma Vandinho, acrescentando que a iniciativa visa à melhoria da qualidade de vida dos moradores, com a utilização de meios sustentáveis de manejo da produção.”

Se o PL for aprovado e virar lei, a nova legislação entra em vigor a partir de sua publicação em diário oficial.

Confira a localização de todas as rotas

I – Rota dos Tropeiros na ES-181, trecho Alegre (sede) X Distrito do Café (Alegre) X Distrito de Alto Calçado (São Benedito – São José do Calçado) X São José do Calçado (sede);

II – Rota do Colono na ES-387, trecho Alegre (sede) X Comunidades Rurais Assentamento Paraíso, Bom Ver X Lagoa Seca, Roseira (até Vila Vieira no Café) e Bom Ver (em Alegre) X trecho de ligação na ES-391, em Poço D’antas, via Comunidade Santa Luzia (Mimoso do Sul);

III – Rota das Cangalhas no trecho entre o trevo Pavão na ES-181 (Café) X Guaçuí, via Bela Aurora;

IV – Rota dos Pontões na ES-391, trecho Distrito do Café (Alegre) X Distrito de Conceição do Muqui (Mimoso do Sul);

V – Rota dos Carreiros na ES-494, trecho São José do Calçado x Distrito Divino Espírito Santo (Jacá em São José do Calçado) X Bonsucesso (Apiacá);

VI – Rota Pedra do Pontão, trecho entre o distrito de Alto Calçado (São José do Calçado) X Mirante do Pontão na Estrada para o distrito de Bom Sucesso (Apiacá);

VII – Rota do Rochedo, trecho entre o Distrito de Bonsucesso (Apiacá) X Distrito de Conceição do Muqui (Mimoso do Sul);

VIII – Rota Alto Pontões, trecho entre Barra dos Pontões na ES-391 (distrito de Conceição do Muqui) X Comunidade Rural de Alto Pontões.